De Ligt: ‘Ik kon het niet helemaal geloven, balen dat ik die derde niet maak’

Ajax won zaterdagavond met speels gemak op bezoek bij NAC Breda. De Amsterdammers zetten de Bredanaars met liefst 0-8 opzij. Matthijs de Ligt was twee keer trefzeker en was na afloop in zijn nopjes met zowel de overwinning als zijn doelpunten.