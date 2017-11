Gifbeker van Feyenoord nog steeds niet leeg door late volley

De gifbeker van Feyenoord is nog altijd niet leeg. De regerend kampioen leek zaterdag na vier wedstrijden zonder overwinning weer eens een zege te boeken, maar kreeg in de slotfase het deksel op de neus tegen VVV-Venlo: 1-1. Nicolai Jörgensen opende de score; Damian van Bruggen bepaalde de eindstand met een fraaie volley.

Op het veld gebeurde niet bijster veel, maar de supporters lieten zich in de eerste helft wel gelden. Voorafgaand de wedstrijd werd een minuut stilte ingelast ter nagedachtenis aan Hans Kraay senior en in de twaalfde minuut klonk luidkeels het 'You'll Never Walk Alone' uit 50.000 kelen, om Brad Jones een hart onder de riem te steken. Exact zes jaar geleden overleed zijn zesjarige zoontje aan leukemie. Na 45 minuten trakteerden de supporters Feyenoord juist op een fluitconcert, want het spel was niet om over naar huis te schrijven.

Het stond nog 0-0 in De Kuip en er waren weinig kansen in de eerste helft om daar verandering in te brengen. Feyenoord domineerde het veldspel en kwam zelf nooit in de problemen, maar wist tegelijkertijd niet wat het aan moest met het balbezit. Er waren wel een paar mogelijkheden, bijvoorbeeld na tien minuten voor Karim El Ahmadi. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot de aanvoerder over het doel. Nicolai Jörgensen schoot naast het doel van Lars Unnerstal en stuitte vervolgens op de keeper.

In de tweede helft speelde Feyenoord nog steeds niet groots, maar het tandeloze VVV kon de Rotterdammers nog steeds niet in de problemen brengen. Het spel van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst was wel beter dan voor rust en dat betaalde zich uit via een treffer van Jörgensen. De Eredivisie-topscorer van vorig seizoen werd gelanceerd door een fraaie pass van Jens Toornstra, stormde af op Unnerstall en volleerde onberispelijk in de korte hoek. Even daarna redde Unnerstall op een schot van Sam Larsson, terwijl Tonny Vilhena de paal trof.

Feyenoord vergrootte de druk en leek in een betere fase terecht te komen. VVV bleef echter in leven en behield daarmee het gevoel dat er iets te halen viel. Feyenoord had zelf op 2-0 moeten komen via Vilhena, die volledig vrij opdook voor Unnerstall. Het schot van de middenvelder werd op fraaie wijze gekeerd door de keeper. Het was een uiterst dure misser, want vijf minuten voor tijd kwam VVV langszij. Een corner werd ver buiten het strafschopgebied bezorgd bij Damian van Bruggen, die de bal op de slof nam en Jones passeerde in de korte hoek.