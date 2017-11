'Hij is een killer in de zestien meter, hij doet me denken aan Eto'o'

Gabriel Jesus maakt indruk bij Manchester City. De Braziliaanse spits heeft dit seizoen reeds veertien keer gescoord in twintig wedstrijden en dat stemt Josep Guardiola tevreden. De manager van the Citizens zegt op een persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Leicester City dat de twintigjarige aanvaller echter nog veel kan verbeteren aan zichzelf.

Gevraagd of de jongeling de nieuwe Ronaldo is, antwoordt Guardiola: "Nog niet. Hij heeft alles om een van de beste spitsen ter wereld te worden, maar hij moet zich verbeteren." De Spanjaard memoreert hoe de twee voor het eerst met elkaar communiceerden: "Ik herinner me het eerste telefoontje nog. Ik vraag me af of we elkaar begrepen, aangezien hij Portugees sprak en ik Spaans."

"Hij is een geweldige gozer, hij laat je nooit in de steek. Hij is een killer in de zestien meter, hij doet me denken aan Samuel Eto’o van Barcelona. We willen hem helpen om een nog betere speler te worden. Hopelijk blijft hij de komende jaren hier. Hij heeft ons gekozen en daar zijn we trots op. Hij kon namelijk ook kiezen voor andere grote clubs."