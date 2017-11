‘Ik kan er geen touw aan vastknopen, laat staan de spelers van Ajax’

PSV kreeg na de 2-0 nederlaag tegen sc Heerenveen veel kritiek te verduren, maar inmiddels schijnt het zonnetje weer in Eindhoven. PSV staat met acht punten voorsprong op naaste belager Ajax fier aan kop in de Eredivisie. Ronald de Boer vindt het 'ongelooflijk' dat de Eindhovenaren na een slechte start zoveel voorstaan op de rest.

"Ik heb het gevoel dat PSV over geluk niet te klagen heeft. Neem die wedstrijd tegen FC Utrecht. In de eerste helft speelt Utrecht PSV zoek. Het komt op voorsprong, maar laat vervolgens heel veel kansen liggen om uit te lopen. Dat het vervolgens 1-7 wordt is amper te bevatten. Tegen FC Twente ging het maar net goed", laat De Boer weten in gesprek met Metro.

De oud-voetballer vindt dat Marcel Keizer bij Ajax te veel twijfels heeft en te vaak puzzelt aan zijn elftal: "Lasse Schöne of Frenkie de Jong? Of toch Siem de Jong? Klaas-Jan Huntelaar of Kasper Dolberg? Nick Viergever of Maximillian Wöber? Of toch Daley Sinkgraven? Amin Younes of Justin Kluivert? Zelfs na vier gewonnen wedstrijden wijzigt hij zijn elftal. Zo kweek je nooit zelfvertrouwen."

Volgens Aad de Mos is Ajax zoekende. "Als oud-coach probeer ik me vaak in de gedachtegang van de trainer te plaatsen. Maar ik kan er geen touw aan vastknopen, laat staan de spelers." Toch is de landstitel voorlopig nog geen prooi voor PSV: "Ajax moet op 10 december dan wel thuis van PSV winnen, die wedstrijd wordt cruciaal", concludeert De Mos.