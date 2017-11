‘In tegenstelling tot de meeste Ajacieden brengt David Neres diepte’

Met een aankoopsom van twaalf miljoen euro is David Neres een van de duurste spelers uit de clubgeschiedenis van Ajax. Na zijn komst was er veel kritiek op de Braziliaanse buitenspeler, want hij maakte de hoge verwachtingen niet meteen waar. Dit seizoen heeft hij zijn draai gevonden in de Johan Cruijff ArenA en was hij al vaak belangrijk voor de ploeg van trainer Marcel Keizer. Oud-speler Arnold Bruggink vindt Neres een aanwinst voor Ajax, met name vanwege zijn diepgang.

In zijn column voor Voetbal International schrijft Bruggink dat topspelers de bal altijd in de diepte vragen. “Kijk naar Kylian Mbappé en Neymar bij Paris Saint-Germain of Gabriel Jesus bij Manchester City; ook bij een 4-0 voorsprong zijn ze niet te beroerd de diepte in te sprinten. Ze blijven gáán. Daarom is David Neres de laatste weken ook zo belangrijk voor Ajax. Vier goals en vier assists in de laatste vijf duels, die cijfers zeggen genoeg”, aldus Bruggink.

“In tegenstelling tot de meeste Ajacieden brengt Neres diepte”, vervolgt Bruggink. “Als Hakim Ziyech de bal krijgt, weet Neres: Ik moet gaan lopen. Voor Ziyech is dat ook prettig, want hij kan de bal bijna blind geven.” Volgens de oud-speler van onder meer FC Twente en PSV is in het Nederlandse voetbal te weinig diepgang. “Vrijwel iedere speler wil de bal in de voeten, om van daaruit eerst een mannetje uit te spelen. Het gevolg van al die spelers die de bal in de voeten willen hebben, is wel dat het spel heel statisch wordt.”