Onana: ‘Het is lastig wanneer je iets bespreekt en je later iets anders hoort’

André Onana is door bondscoach Hugo Broos niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Kameroen en dat kan de keeper van Ajax moeilijk begrijpen. De sluitpost denkt dat er een misverstand is ontstaan over zijn beschikbaarheid voor het nationale team. Onana ontkent dat hij ooit heeft bedankt voor Kameroen.

"Ik heb nooit gezegd dat ik niet opgeroepen wil worden voor de nationale ploeg!", reageert de Ajacied fel tegenover Kameroense media. “Het ligt ingewikkeld, want ik krijg allemaal dingen te horen van mensen rond de nationale ploeg. Ik heb met de bondscoach gesproken, hij zei tegen me dat hij mij niet ging oproepen. Maar later zei hij tijdens een persconferentie weer iets anders.”

Onana, die tot dusverre tot twee interlands kwam, is niet blij met de situatie bij de nationale ploeg. “Het is lastig wanneer je iets bespreekt en later hoor je iets anders. Ik heb het nooit gezegd, simpel. Kameroen is mijn land. Ik heb drie jaar lang bij de nationale ploeg gezeten en ik speelde eigenlijk nooit, waarom zou ik er nu over gaan klagen?"