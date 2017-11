‘Als ik eerlijk ben, weet ik niet of Nouri zijn belofte had waargemaakt’

Peter Bosz had het lange tijd erg moeilijk aangaande de tragedie rond Abdelhak Nouri. De oefenmeester van Borussia Dortmund, die vorig jaar bij Ajax samenwerkte met de middenvelder, zegt in gesprek met Helden Magazine dat hij een goede band had met het talent, die door Bosz vooral geroemd wordt vanwege zijn unieke karakter.

"Vreselijk als ik eraan denk wat er met Appie is gebeurd… Pfoe.... Ja, dit..... Dit kun je bijna niet beschrijven", zegt Bosz, die eerlijk zijn mening geeft als hem wordt gevraagd of Nouri de top had kunnen halen. "Appie was een heel goede voetballer. En hij was zo’n geweldige jongen in de groep, zo’n fijn mens. Maar als ik eerlijk ben, weet ik niet of hij uiteindelijk zijn belofte had waargemaakt, omdat hij ook een heleboel dingen níet had die in het topvoetbal belangrijk zijn."

Bosz stelt dat Nouri kwaliteiten had die bijna niemand heeft, zoals het korte wegdraaien. "Maar, en dat klinkt zo clichématig, Appie liet soms ook zijn man lopen." Nouri moest volgens Bosz nog aan een heleboel dingen werken, maar geeft ook aan dat de jongeling in zijn eentje een wedstrijd kon openbreken. "Als een tegenstander heel compact stond, kon hij in zijn eentje iets doen."

Bosz, die zegt moeite te hebben gehad om Nouri niet op te nemen in de selectie voor de Europa League-finale tegen Manchester United, vindt het echter belangrijker te onderstrepen dat zijn ex-pupil 'een bijzonder mens was': "Heel erg beleefd. Je hebt weleens jongens die gemaakt beleefd zijn. Die zeggen 'Ja meneer' en trekken daarna gekke bekken. Bij hem was het oprecht."