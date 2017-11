‘Wat er met James Rodríguez en mij is gebeurd, kan elke speler overkomen’

James Rodríguez verruilde afgelopen zomer Real Madrid op huurbasis voor Bayern München, nadat zijn rol in de ploeg van Zinédine Zidane was uitgespeeld. Kaká denkt dat de Colombiaan in Beieren weer zijn topvorm gaat bereiken.

James kwam afgelopen seizoen tot 33 wedstrijden in Madrileense dienst, maar hij was lang niet altijd verzekerd van een basisplek. Kaká maakte hetzelfde mee, hij was tijdens het seizoen 2012/13 niet langer basisspeler en keerde uiteindelijk terug naar AC Milan. “Wat er met James en mij is gebeurd kan elke speler overkomen en niet alleen bij Real Madrid”, vertelt de Braziliaan in gesprek met El Espectador. “Als een speler verander je in de hoop dat het gaat werken en om een aantal redenen loopt het niet zoals je had gehoopt.”

“Eén ding is duidelijk, James is nog altijd niet vergeten hoe je moet voetballen. Hij is nog steeds een fantastische speler en hij gaat zijn topvorm weer vinden bij zijn nieuwe club en ik weet zeker dat hij goed zal blijven spelen voor Colombia. Voetbal wordt steeds sneller, maar spelers zoals James weten hoe ze zich moeten aanpassen. Hij is al gewend aan een snellere stijl van voetbal. Het moet niet vergeten worden dat hij de beste speler was tijdens het laatste WK.”

In tien wedstrijden voor Bayern München was James goed voor twee doelpunten en drie assists. De toekomst van Kaká is nog in het ongewisse. Hij speelde onlangs zijn laatste wedstrijd voor Orlando City FC, maar hij maakte niet bekend of hij zijn carrière nog een vervolg geeft of een punt achter zijn loopbaan zet.