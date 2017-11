‘Ajax bereikt mondeling akkoord met zes talenten over eerste contract’

Ajax is erin geslaagd om een aantal talenten aan zich te binden, zo weet De Telegraaf te melden. Quinten en Jurriën Maduro (16), Jasper ter Heide (18), Liam van Gelderen (16), Sven Botman (17) en Ryan Gravenberch (15) zijn het mondeling eens geworden met de Amsterdamse club over hun eerste contract.

Gravenberch zal de driejarige verbintenis pas in mei ondertekenen, als hij zestien wordt. De overige talenten zullen binnen afzienbare tijd een contract tot de zomer van 2020 ondertekenen. De tweelingbroers Maduro, Van Gelderen en Gravenberch komen momenteel uit in de Onder-17 van Ajax.

Ter Heide en Botman spelen hun wedstrijden in de Onder-19 van de Amsterdamse club, waar John Heitinga de leiding over heeft. Als rechtsback was Ter Heide lange tijd een twijfelgeval, maar dit seizoen heeft hij als controlerende middenvelder een contract verdiend. Botman kan als linksback en centrale verdediger uit de voeten.