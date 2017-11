Marokko elimineert Ivoorkust en meldt zich na 20 jaar weer op WK

Voor het eerst sinds 1998 gaat Marokko deelnemen aan een WK. De Noord-Afrikanen boekten zaterdag een verdiende 0-2 zege op een zwak Ivoorkust en verzekerden zich daarmee van de groepswinst. Karim El Ahmadi en Hakim Ziyech hadden een basisplek; Sofyan Amrabat debuteerde acht minuten voor tijd als vervanger van de Ajacied. Marokko verzamelde twaalf punten uit zes duels en kreeg geen enkele tegengoal. Ivoorkust is er juist voor het eerst sinds 2002 niet bij.

Een punt was voor Marokko voldoende in Abidjan, maar de ploeg van Herve Rénard speelde niet voor een gelijkspel. Bij rust stond het al 0-2 voor de bezoekers; het eerste doelpunt viel na 24 minuten. Nabil Dirar gaf een voorzet die aan iedereen voorbijging, inclusief keeper Sylvain Gbohouo. De tweede treffer kwam op naam van Medhi Benatia, die na een hoekschop van Mbark Boussoufa voor zijn man kwam en van dichtbij binnenwerkte. De meegereisde supporters uit Marokko lieten zich luidkeels horen, terwijl Ivoorkust er op het veld niets tegenover stelde.

Ivoorkust oogde inspiratieloos en Marokko controleerde de wedstrijd. De tweede helft kabbelde voort, al had Marokko vlak na de rust een goede kans gekregen om het duel definitief op slot te gooien. Serge Aurier haalde een inzet van Boussoufa maar net voor de lijn weg. Halverwege de tweede helft was er voor beide ploegen een grote mogelijkheid in een kort tijdsbestek, maar het bleef 0-2. In Marokko zal een volksfeest losbarsten: het land snakt al jaren naar deelname aan een WK. De beste prestatie was het bereiken van de tweede ronde in 1986.