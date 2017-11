Agüero maakt met buitenspelgoal het verschil in Moskou

Argentinië heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland winnend afgesloten. Het team van Jorge Sampaoli sloeg zaterdag na 86 minuten toe in het vernieuwde Luzhniki Stadion: Sergio Agüero kopte raak, maar daarvoor had aangever Cristian Pavón een meter buitenspel gestaan. Scheidsrechter Davor Skomina keurde de treffer echter goed.

Rusland leek voornemens om zich niet in te graven, want ondanks dat men met vijf verdedigers het veld betrad, probeerde men de tegenstander onder druk te zetten en joeg men door tot op de achterlijn van Sergio Romero. Het thuisland hield dat echter niet lang vol, plooide daarna terug en zag hoe Argentinië het spel maakte. De eerste kans werd echter pas na een kwart wedstrijd gecreëerd, toen Igor Akinfeev met de voet redde op een diagonale poging van Ángel Di María. De beste mogelijkheden waren voor Agüero.

De aanvaller van Manchester City vond Akinfeev na 24 minuten in de korte hoek en op slag van rust voorkwam de goalie met een formidabele reflex de 0-1, na een halve omhaal van diezelfde Agüero. Rusland creëerde geen serieuze kansen: Konstantin Rausch claimde na vijf minuten wel recht te hebben op een strafschop, maar Javier Mascherano speelde keurig de bal. Dmitri Poloz deed later uit een vrije trap een poging, maar die inzet zeilde ruim naast. Desondanks stapte Rusland als morele winnaar van het veld bij het einde van de eerste helft.

Dat deed Sbornaya niet na negentig minuten, want Agüero maakte vlak voor tijd het verschil. El Kun scoorde in twee instanties, al had de goal eigenlijk niet mogen tellen omdat invaller Pavón buitenspel had gestaan. Argentinië creëerde verder niet veel na rust: een lob van Lionel Messi werd van de lijn gehaald en Di María knalde na een counter voorlangs. Aan de andere kant was Denis Glushakov tweemaal dicht bij een doelpunt, maar Rusland scoorde niet en kreeg er later dus een om de oren in Moskou.