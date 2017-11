Hazard: ‘Het is een droom om onder hem te spelen, hij is mijn idool’

Eden Hazard werd in het verleden al een aantal keer in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en de laatste uitspraken van de aanvaller van Chelsea zullen deze geruchten mogelijk weer aanwakkeren. De Rode Duivel geeft namelijk te kennen dat hij graag een keer met Zinédine Zidane zou willen werken.

“Iedereen weet hoeveel respect ik heb voor Zidane als speler, maar ook als manager. Hij was mijn idool. Ik weet niet wat er in de toekomst met mijn carrière gaat gebeuren. Hoe dan ook, het zou een droom zijn om onder Zidane te spelen”, vertelt hij in gesprek met het Belgische RTL. “Ik geniet van het leven bij Chelsea. Ik heb nog steeds een hoop dingen die ik hier wil bereiken en ik ben gefocust op spelen bij Chelsea.”

Hazard werkte in het verleden bij the Blues met José Mourinho en sluit een hernieuwde samenwerking in de toekomst niet uit: “Natuurlijk zou ik dat leuk vinden. Ik vind het ook leuk om tegen hem te spelen. Als we in de toekomst weer samen zouden werken, zou dat een plezier zijn”, gaat de aanvaller verder. Mourinho werd in 2015 door Chelsea de laan uitgestuurd tijdens een dramatisch verlopend seizoen en Hazard noemt die tijd een van de slechtste periodes uit zijn loopbaan.

“Er zijn een paar tegenvallende periodes geweest. We hebben al een behoorlijk aantal managers gehad, dat is niet geweldig. Mourinho werd het jaar nadat we kampioen werden ontslagen. Er zijn ook een aantal hoogtepunten geweest. De dubbel met Lille OSC was speciaal. Om met Chelsea te winnen, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het is een grote club en we zijn er dus meer aan gewend. Bij Lille waren we dat niet, we wonnen de Franse beker en de Ligue 1. Dat zal de supporters lang bijblijven.”