‘Als Keizer ontslagen zou worden, dan zou ik Ronald Koeman eerst polsen’

Ajax presteert dit seizoen nog niet naar behoren. De ploeg van Marcel Keizer is uitgeschakeld in Europa en staat in de Eredivisie reeds acht punten achter op koploper PSV. Ook het spel van de Amsterdammers laat volgens velen te wensen over. Sonny Silooy schrijft op de website Ex-profs dat Johan Cruijff allesbehalve tevreden zou zijn met het huidige voetbal van Ajax.

"Ajax heeft natuurlijk al gefaald door geen Europees voetbal te halen. In drie maanden tijd was er niets meer over van het swingende Ajax van februari tot aan de Europese finale. Het Technisch Hart mag echter ook op zijn verantwoordelijkheden gewezen worden. Die hebben Peter Bosz te gemakkelijk laten gaan", schrijft de ex-Ajacied in zijn column.

Silooy weet niet exact waar het aan ligt en oppert dat de trainingen onder Keizer anders zijn dan die van Louis van Gaal en Johan Cruijff. "Maar ik moet ook zeggen dat je dat niet kan vergelijken met die periode. Er liepen toen betere spelers met meer kwaliteit rond. Ik weet wel dat Johan zich een paar keer heeft omgedraaid in zijn graf om hoe er op dit moment wordt gespeeld en hoe zijn visie wordt uitgedragen."

De oud-voetballer heeft zijn bedenkingen met de overtuiging bij Ajax dat de spelers conditioneel en fysiek wel in orde zijn. Ook vindt Silooy dat voetballers slimmer gemaakt moeten worden. "Als Keizer ontslagen zou worden, en dat zou zomaar mogelijk worden, dan zou ik Ronald Koeman eerst polsen of die wil. Hij is vrij, is kritisch en maakt spelers beter. Ja, wie ben ik, ik ben een Ajax-supporter, een voormalig Ajax-speler die van zijn club houdt en verdrietig is dat Ajax niet meer Ajax is."