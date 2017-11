Pepe prijst fans Besiktas: ‘Bij Real Madrid zullen ze wel boos zijn'

Pepe verliet Real Madrid afgelopen zomer voor het shirt van Besiktas. Als speler van de Turkse topclub merkt hij het verschil tussen de fans van Besiktas en die van zijn vorige club. De Portugese verdediger ervaart de steun van de supporters van zijn huidige werkgever als positief, terwijl hij de aanhang van de Koninklijke als kritisch bestempelt.

“De fans van Besiktas zijn ontzettend gepassioneerd en als ik op het veld sta, wordt ik altijd gesteund door het geluid vanaf de tribunes”, zegt de 34-jarige Pepe tegenover A. “De supporters van Real Madrid zullen misschien wel boos zijn voor wat ik ga zeggen, maar zij zeggen dat zij hun enthousiasme overbrengen op het team, maar ik vind dat dat niet zo is. De sfeer bij Real Madrid en Besiktas is heel verschillend.”

Het is niet voor het eerst dat Pepe zich uitlaat over Real Madrid na zijn vertrek uit Spanje. In aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto zei hij het niet jammer te vinden dat hij weg is. “Ik heb duidelijk gemaakt dat mijn tijd bij Real Madrid erop zit, dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Ik heb voor Besiktas gekozen om gelukkig te zijn en voetbal te blijven spelen. Real Madrid behoort nu tot mijn verleden. Ik ben daar gelukkig geweest, net als bij FC Porto en Marítimo.”