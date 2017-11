‘Men was er bij Barcelona niet zeker van dat ik zou veranderen’

Serge Aurier verruilde Paris Saint-Germain afgelopen zomer voor Tottenham Hotspur. De Ivoriaanse verdediger werd met diverse Europese topclubs in verband gebracht, waaronder Barcelona. In gesprek met Canal+ geeft Aurier toe dat de onderhandelingen met Barça al in een vergevorderd stadium waren.

De verdediger denkt echter dat de Catalanen uiteindelijk van hem afzagen door zijn reputatie. Bij Paris Saint-Germain raakte Aurier diverse keren in opspraak door incidenten buiten het veld. “Ik denk dat vier van de vijf Europese topclubs afgeschrikt werden door mijn reputatie. De onderhandelingen met Barcelona waren al in een vergevorderd stadium. Maar men was er bij Barça niet zeker van dat ik zou veranderen”, legt Aurier uit.

Hij wilde per se vertrekken bij Paris Saint-Germain. “Ik voelde me niet meer op gemak, door de media. Het was de juiste keuze om te vertrekken. Het zou nooit eindigen, ik voelde me als een gevangene. Iemand waar constant een vergrootglas op ligt. Ik was nooit van mijn reputatie afgekomen als ik in Frankrijk was gebleven.”