‘Het is geen excuus van onze kant, ze zeiden ook ‘nee’ tegen Barça’

Riyad Mahrez was afgelopen zomer tot de laatste dag van de transferperiode bezig met een vertrek bij Leicester City, maar van een overstap kwam het echter niet meer. AS Roma zag in de Algerijn de ideale opvolger voor de naar Liverpool vertrokken Mohamed Salah en kwam van een koude kermis thuis in zijn pogingen om zaken te doen met the Foxes.

“We wilden een linksbenige vleugelspeler om Salah te vervangen en zetten alles in op Mahrez. Maar de enige reden dat hij hier niet heen kwam, is omdat de club hem niet wilde verkopen. Het is geen excuus, ze zeiden ook ‘nee’ tegen Barcelona”, legt technisch directeur Monchi uit aan La Gazzetta dello Sport. “Toen Mahrez niet haalbaar bleek, hebben we rond gekeken en besloten om voor Patrik Schick te gaan.”

“Hij had niet het ideale profiel voor die rol, maar zou een investering zijn voor de club. Naar mijn mening was het een vergissing geweest op Schick puur om tactische redenen niet te halen”, gaat de Spanjaard verder. Van een winterse komst van Mahrez zal het waarschijnlijk dan ook niet komen: “We gaan niets doen in januari. Onze nieuwe aankopen moeten verbeteringen bij Grégoire Defrel en Cengiz Ünder, de komst van Schick en de terugkeer van Emerson Palmieri worden.”