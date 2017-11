Clubtopscorer Agüero helpt Manchester City naar volgende ronde

Manchester City heeft zich, met nog twee groepswedstrijden te gaan, geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Op bezoek bij Napoli had de ploeg van manager Josep Guardiola het niet makkelijk, maar trok het aan het langste eind dankzij Sergio Agüero, na woensdagavond de topscorer aller tijden van de koploper uit de Premier League. City won met 2-4.

Napoli-trainer Maurizio Sarri sprak in aanloop naar de tweede ontmoeting met Manchester City opnieuw met veel lof over de Engelse opponent. De coach plaatste zich handig in de rol van underdog, maar woensdagavond waren het juist de Italianen die in het begin de lakens uitdeelden. De koploper van de Serie A schoot uit de startblokken en zette the Citizens onder druk. Pep Guardiola sprak op voorhand al de verwachting uit meer te moeten verdedigen dan zijn ploeg gewend is en die voorspelling kwam uit. De voorhoede van Napoli bonkte op de deur van de bezoekers en na een aantal wapenfeiten, was het na ruim twintig minuten raak voor de thuisploeg. Lorenzo Insigne schoot knap raak na een heerlijke assist van Dries Mertens. De Belgische aanvaller bewees voor de zoveelste keer zijn waarde voor de Italiaanse topclub.

Pas na de 1-0 van Napoli kwam Manchester City beter in de wedstrijd en durfde het ook aan aanvallen te denken. Nadat Sergio Agüero na iets meer dan een half uur spelen een goede mogelijkheid om zeep had geholpen, was het een paar minuten later wel raak. Het was Ilkay Gündogan met een strakke voorziet, die door Nicolas Otamendi bij de tweede paal tegen de touwen werd gekopt. Even daarvoor had Faouzi Ghoulam het veld geblesseerd verlaten en leek Mertens last te hebben van zijn hamstring. Napoli viel iets terug en begon ook niet helemaal lekker aan het tweede bedrijf. Een hoekschop werd weggegeven en daaruit was John Stones trefzeker. De verdediger torende boven iedereen uit en kopte de bal via de onderkant van de lat binnen.

Gesteund door het publiek knokte Napoli zich terug in de wedstrijd. Met nog een half uur op de klok kwam de ploeg van Sarri op gelijke hoogte. Jorginho mocht aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout. De 2-2 was voor de Italianen het startsein om op zoek te gaan naar meer. Maar juist toen iedereen voor de bal stond en de 3-2 in de lucht hing, counterde Manchester City naar de overwinning. Leroy Sané ging er als een speer vandoor en Sergio Agüero werd bereikt. De Argentijn prikte binnen en maakte zijn 178ste doelpunt voor Manchester City en mag zich daardoor clubtopscorer aller tijden noemen. De overwinning kwam niet meer in gevaar. In de slotfase bepaalde Raheem Sterling de eindstand op 2-4 op aangeven van Kevin De Bruyne.