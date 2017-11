Ajacieden rouwen om ‘De Stip’: ‘Een vurige speler, die nooit zeurde’

Abubakari Yakubu was een zeer geliefde Ajacied, zeggen oud-collega's John Heitinga en Richard Witschge. Woensdag werd bekend dat de Ghanees op 35-jarige leeftijd is overleden en zijn voormalig ploeggenoten koesteren warme herinneringen aan de oud-middenvelder, die 89 officiële duels voor Ajax heeft gespeeld.

Heitinga typeert Yakubu als een echte krijger, eentje die het Ajax-shirt altijd trots heeft gedragen. "In eerste instantie dacht ik: dit kan niet waar zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn leeftijd", reageert Heitinga op de clubsite. "Het is verschrikkelijk nieuws, vooral voor zijn familie en vrienden. Hij heeft het mooie shirt altijd met trots gedragen. We moeten hem herinneren als een echte Ajacied."

"Yakubu zorgde er altijd voor dat iedereen scherp was op de trainingen", aldus de trainer van Ajax Onder-19. Ook Witschge is ontdaan van het overlijden. "Yakubu was goed voor het team en voor de groep. Hij was altijd strijdlustig en vrolijk. Yakubu was een nette jongen met een leeuwenhart, iemand die de duels altijd hard in ging. Een vurige speler, die nooit zeurde."

"Yakubu was een echte krijger", aldus Heitinga. "Ik weet nog dat hij een grote tatoeage had van, ik dacht, een tijger. Hij stond altijd zijn mannetje en was echt een bikkel. Die kwam je op het veld drie keer tegen en hij schopte je lachend doormidden als het moest", zegt Heitinga, die Yakubu vooral herinnert samen met Anthony Obodai. "Dat was een gouden combinatie."

"Ik moest altijd veel om Abubakari lachen. Hij was een gangmaker in de kleedkamer", vervolgt de oud-verdediger, die laat weten dat de bijnaam van Yakubu 'De Stip' was. "Zijn bijnaam was 'De Stip', dat kwam door de stip op zijn neus. We zaten altijd te dollen en te grappen. Dat zijn momenten die naar boven komen na het horen van dit trieste nieuws."