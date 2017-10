Van Bronckhorst: ‘Voor mij onbegrijpelijk als je dit niet serieus zou nemen’

Feyenoord treft woensdagavond in het Oekraïnse Charkov Shakhtar Donetsk en voor de Rotterdammers is dat praktisch de laatste kans om nog zicht te houden op de derde positie in de Champions League-groep, die na de winterstop deelname aan de Europa League garandeert. Trainer Giovani van Bronckhorst is dan ook van plan om met zijn ploeg, hoewel de kans niet groot is dat Feyenoord overwintert, vol voor die kans te gaan.

“Als je wilt overwinteren, dan moet je morgen een resultaat halen. Anders wordt het lastig. Ik heb altijd vertrouwen, dus ook voor deze wedstrijd. Spelen tegen een club als Shakhtar is uiteindelijk ook een mooie uitdaging en daarom nemen we de wedstrijd ook zeker serieus”, legt hij uit via de officiële kanalen van zijn club. “Het zou voor mij onbegrijpelijk zijn als je de wedstrijden op dit niveau niet serieus zou nemen. Een goede prestatie kan bovendien ook zomaar de ommekeer betekenen.”

Feyenoord verloor in de Eredivisie van Ajax, terwijl er afgelopen weekend gelijk werd gespeeld tegen Roda JC Kerkrade. Van Bronckhorst geeft echter aan dat de moraal binnen zijn ploeg ondanks de tegenvallende resultaten nog steeds goed is: “Zaterdag hebben de jongens alles in de wedstrijd gestopt, maar die tweede goal wilde er niet in. Voor ons allemaal was dat teleurstellend, maar we moeten hard blijven werken en kansen blijven creëren.”