Neymar vertrok afgelopen zomer na een lang uitgesponnen transfersoap voor een recordbedrag van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Beide partijen steggelden daarna over een loyaliteitsbonus en Josep Maria Bartomeu haalde met de woorden dat de club ‘te veel vertrouwen had gehad’ uit in de richting van de aanvaller. Neymar ontmoette de vertegenwoordigers van zijn oude club maandag tijdens de uitreiking van de ‘The Best’-awards voor een eerste keer en de ergste kou lijkt inmiddels uit de lucht.

“Ik heb een normaal gesprek gevoerd met Bartomeu”, vertelt de Braziliaan in gesprek met Marca. Neymar was samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo genomineerd als beste speler, waarbij laatstgenoemde uiteindelijk won. De ster van PSG greep de gelegenheid wel aan om bij te praten met zijn voormalige ploeggenoot: “Messi en ik hebben het niet over voetbal gehad, alleen over andere dingen. Hij is mijn vriend en waar we ook zijn, we zullen altijd samen zijn.”

Neymar en Messi moesten de prijs aan Ronaldo laten en de Braziliaan denkt dat dat vooral komt doordat Real Madrid de Champions League wist te winnen: “Dat weegt natuurlijk flink mee. Ik wil hem feliciteren, hij verdient dit. Hij heeft veel gedaan in het voetbal en krijgt veel respect. Samen met Messi is hij een van de twee sterren in het voetbal en ik ben erg, erg blij dat ik bij de laatste drie zat.”