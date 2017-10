‘Hij voetbalt sinds zijn komst naar De Kuip met 220 volt in zijn schoenen’

Feyenoord verloor zondagmiddag met 1-4 van Ajax in De Kuip, waarbij Kevin Diks door trainer Giovanni van Bronckhorst in het centrum van de defensie werd geposteerd. Valentijn Driessen kan het niet geloven dat de oefenmeester voor Diks in het hart van de verdediging koos in de cruciale Klassieker: "Zijn kritisch vermogen schiet tekort ten opzichte van Kevin Diks", schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

"De verdediger kan het niveau niet aan en voetbalt sinds zijn komst naar De Kuip met 220 volt in zijn schoenen. Hem de cruciale rol van centrale verdediger toebedelen tegen Ajax was onverantwoord." Diks is echter niet de enige speler van Feyenoord die volgens Driessen onder zijn kunnen speelt en stelt dat de routiniers evenmin hun niveau halen.

'Waarbij opvalt dat de aanjagers Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena ver verwijderd zitten van hun kampioensvorm. Brad Jones is geen schim meer van de goalie van vorig seizoen. Zijn spelhervattingen zijn rampzalig en in dat kader komt de terugkeer van Kenneth Vermeer goed uit", vervolgt Driessen, die niet gelooft dat de positie van Gio ter discussie staat.

"Wel was Van Bronckhorst opvallend geëmotioneerd na Feyenoord-Ajax. Nog veel erger dan tijdens de rampzalige serie nederlagen twee seizoenen geleden. Alsof het gevoel hem bekruipt dat hij de boel niet meer op de rails krijgt. Is de twijfel zo sterk, dan hebben Feyenoord en Van Bronckhorst een probleem." Feyenoord staat momenteel drie punten achter op Ajax en acht punten op koploper PSV.