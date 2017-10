‘Hij heeft het in zich om trainer te worden bij een internationale topclub’

Mark van Bommel zette in de zomer van 2013 een punt achter zijn loopbaan en ging vervolgens aan de slag als assistent-trainer van Oranje Onder-17. Daarna werd hij bij Saudi-Arabië de rechterhand van Bert van Marwijk en ging hij op eigen benen staan bij de Onder-19 van PSV. Het zou Toon Gerbrands niet verbazen als de veertigjarige Van Bommel eens voor de groep staat van een gerenommeerde club.

De algemeen directeur van de Eindhovenaren geeft in een interview met De Limburger aan dat de oud-middenvelder bezig is aan ‘een prachtig leerproces’ en hij geeft hoog op van de oud-prof: “Als sporter heeft hij een indrukwekkende staat van dienst en hij is ongelooflijk leergierig. De grote vraag is of hij bereid is de prijs te betalen. Als speler was je na het trainen vrij, als coach moet je veel harder werken, je voorbereiden, plannen maken.”

“Ik zie dat hij het in zich heeft om op termijn trainer bij een internationale topclub te worden”, aldus Gerbrands. “Mark wil anderen beter maken en dat is de essentie van coachen. Natuurlijk botst hij op zaken, het is een vak dat je moet leren.” Van Bommel heeft er nu zes wedstrijden opzitten als hoofdtrainer van PSV Onder-19 en daarvan won hij vier duels; de wedstrijden tegen FC Volendam (2-1) en NEC/FC Oss (0-1) gingen verloren.