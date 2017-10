Van der Sar wil uitfans bij Klassieker: ‘In Engeland zitten ze door elkaar’

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax wordt sinds 2009 gespeeld zonder de aanwezigheid van uitsupporters, maar Edwin van der Sar hoopt dat daar spoedig verandering in komt. De algemeen directeur van Ajax schrijft dat alle partijen tot elkaar moeten komen om de fans weer toe te laten.

“In Engeland zitten fans van de allergrootste rivalen Liverpool en Manchester United gewoon bij elkaar in één stadion. Op een zeker moment moeten de uitfans, zowel in Amsterdam als Rotterdam, er weer bij. Hetzelfde geldt ook voor de wedstrijden van Ajax tegen ADO Den Haag”, aldus Van der Sar in zijn column voor De Telegraaf.

De voormalig doelman geeft aan dat er al gesprekken gepland staan die uiteindelijk mogelijk moeten maken dat uitfans weer welkom zijn bij de Klassieker. Van der Sar geeft aan dat dat hoort bij de ‘normalisatie’ van het beladen duel: “We moeten daarbij met elkaar, dus ook van de kant van de fans, stappen maken.”

In 2009 besloten de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam dat de Klassieker vijf jaar lang gespeeld zou worden zonder publiek van de tegenstander in het stadion. In 2014 liep die periode ten einde, maar gaven Ahmed Aboutaleb en wijlen Eberhard van der Laan aan de situatie graag zo te laten. De burgemeesters zullen uiteindelijk hun goedkeuring moeten geven aan het voornemen van de clubs.