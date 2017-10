‘Younes is al een tijdje een van de meest besproken Ajax-spelers’

Amin Younes is bezig aan zijn derde seizoen bij Ajax en hoewel hij vrijwel altijd een basisplaats heeft, heeft de linksbuiten nog niet iedereen kunnen overtuigen. Ook commentator Jeroen Elshof en voormalig aanvaller Daniël de Ridder zijn kritisch op de prestaties van de vijfvoudig international.

“Het is niet nieuw dat hij bekritiseerd wordt. Hij heeft te weinig rendement”, aldus Elshoff bij de NOS. “Met de keuzes die Marcel Keizer heeft, kijkt iedereen naar Younes. Het blijft een merkwaardig verhaal, want de trainers die hij heeft, houden altijd aan hem vast. Hij is ook gekozen voor het Duitse elftal.”

“Younes is al een tijdje een van de meest besproken Ajax-spelers en dat is hij nu nog steeds”, zo doelt Elshoff op een interview dat de 24-jarige Younes vrijdag gaf aan De Telegraaf. Daarin zei de buitenspeler dat hij minder presteert doordat hij nauwelijks vakantie heeft gehad en hij zei verder verbaasd te zijn over het feit dat Ajax niet wilde onderhandelen over een transfer.

“Ik heb twee jaar lang binnen en buiten het veld alles voor de club gegeven. Waarom laat Ajax Davinson Sanchez wel gaan en mij niet? Er viel niet eens te praten”, zei Younes. “Zijn rendement is erg laag”, voegt De Ridder eraan toe. “Hij heeft een goede dribbel in de kleine ruimte, maar je moet ook kijken naar in hoeverre die dribbel succesvol is. Als je daarop let, ook tegen Sparta Rotterdam een paar keer, is dat gewoon niet goed.”