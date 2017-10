‘Het shirt van Ronaldo ga ik inlijsten, wat hij met de mijne doet weet ik niet’

Real Madrid en Tottenham Hotspur zorgden dinsdagavond voor een vermakelijke Champions League-wedstrijd die uiteindelijk in een remise eindigde (1-1). Harry Kane, die de laatste weken in bloedvorm verkeert, kon in tegenstelling tot Cristiano Ronaldo niet tot scoren komen in het Santiago Bernabéu, maar de Engelsman is allesbehalve in een rouwstemming.

Kane heeft namelijk het shirt van Ronaldo weten te bemachtigen. "Ik vroeg om zijn shirt. Hij is een groot voorbeeld voor mij, ik keek naar hem op toen ik klein was. Het is een goed shirt en ik ga hem inlijsten. Ik heb hem ook mijn shirt gegeven, ik weet niet wat hij ermee gaat doen. We zeiden gewoon tegen elkaar: 'Tot over een paar weken'", vertelt Kane na afloop van het Champions League-duel tegenover verschillende media.

De spits van the Spurs is trots dat zijn ploeg het goed doet in het miljardenbal. De Engelse topclub staat samen met de Koninklijke bovenaan in Groep H met zeven punten, zes punten meer dan Borussia Dortmund en APOEL Nicosia. "Dit was een gigantisch statement. Een paar jaar geleden speelden we nog Europa League en nu in het Santiago Bernabéu zó spelen… Dit geeft veel vertrouwen, omdat we tegen de beste ploeg ter wereld hebben gespeeld", aldus Kane.