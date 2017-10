Voormalig PSV’er raakt rijbewijs kwijt: ‘Ik heb mijn lesje geleerd’

Andreas Pereira mag acht maanden lang geen autorijden. De linksbuiten van Valencia reed 148 kilometer per uur waar hij 50 mocht en heeft derhalve zijn rijbewijs moeten inleveren. Daarnaast heeft de 21-jarige Pereira een boete moeten betalen van ruim 3.500 euro.

De huurling van Manchester United mag in juni pas weer achter het stuur kruipen en bood al zijn excuses aan voor zijn snelheidsovertreding: “Het spijt mij voor het harde rijden. Ik accepteer iedere straf die ik krijg. Het is belangrijk om voorzichtig te rijden en de regels te respecteren. Ik heb mijn lesje wel geleerd”, aldus Pereira.

De voormalig jeugdinternational van zowel België als Brazilië maakte in de winter van 2012 de overstap van PSV naar Manchester United en werd vervolgens verhuurd aan Granada en Valencia. In dienst van laatstgenoemde club staat Pereira op één doelpunt en één assist in zes officiële wedstrijden.