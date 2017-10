‘Ik zou het leuk vinden: een homoseksuele speler bij PEC Zwolle’

Alle aanvoerders in de Eredivisie droegen tijdens de afgelopen speelronde een speciale regenboogband. “Voor iedereen die worstelt met zijn identiteit”, zo luidde de boodschap. Toch zijn er nog altijd voetballers die niet uit de kast durven komen. Globaal genomen is drie tot tien procent van de bevolking homoseksueel, maar in de voetballerij komt maar zelden iemand uit de kast.

Bram van Polen, aanvoerder annex rechtsachter van PEC Zwolle, zegt het in een interview met NRC Handelsblad opvallend te vinden dat hij nog nooit een homo is tegengekomen in de Eredivisie: “Als het waar is dat ongeveer één op de elf mannen homoseksueel is en je ziet dat vrouwelijke voetbalsters en hockeysters er wel voor uitkomen, dan klopt dat niet”, aldus de 32-jarige Van Polen.

“Ik zou het leuk vinden, een homoseksuele speler bij Zwolle”, vervolgt de captain van De Blauwvingers. “Onze club zou een ideale plek ervoor zijn. Nieuwe jongens voelen zich hier snel thuis, de pers zit er niet zo dicht op als bij Ajax en Feyenoord. Ik weet zeker dat het heel veel positieve reacties zal losmaken.” Het initiatief om regenboogbanden te dragen was overigens afkomstig van de spelersraad CSR en de John Blankenstein Foundation.

Die foundation zet zich in voor de acceptatie van alle geaardheden in de sport. “Alle verschillen zijn welkom, zodat iedereen zich thuis voelt en daardoor met plezier sport”, zei voorzitter Karin Blakenstein, de zus van oud-topscheidsrechter John Blankenstein. De voorzitter van de KNVB, Michael van Praag, twitterde: “Heel erg goed gebaar. Dank jullie wel, captains en betaaldvoetbalorganisaties.”