Ziyech: ‘Dat is er bij hem nu wel in getimmerd, Younes heeft dat minder’

Ajax won zaterdag met 4-0 van Sparta Rotterdam, maar Hakim Ziyech was desondanks niet helemaal tevreden. De spelmaker van de Amsterdammers creëerde een aantal goede kansen voor medespelers, die echter niet altijd even zorgvuldig omsprongen met de mogelijkheden: “Maar dat was niet alleen vandaag zo”, verzucht hij gesprek met De Telegraaf.

Ziyech noemt het frustrerend dat niet alle kansen worden afgemaakt, maar weet ook dat hij niet degene is de bal er uiteindelijk in moet schieten: “Op de training maakt Klaas-Jan Huntelaar zo’n kans altijd af, maar de laatste twee wedstrijden wil het niet bij hem. Dat komt wel weer.” De ervaren spits, die zaterdag zijn honderdste competitieduel voor Ajax speelde, kreeg opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg, maar wist het net niet te vinden in zijn jubileumduel.

Amin Younes en David Neres scoorden daarentegen wel en het begint vooral goed te lopen tussen Ziyech en de Braziliaan: “Het is er bij hem nu wel een beetje ingetimmerd dat hij begint te lopen als Donny van de Beek en ik de bal hebben. Dat heeft Klaas-Jan ook wel, maar Amin Younes minder.” Voor Ajax is de eerstkomende competitiewedstrijd meteen een belangrijke: zondagmiddag staat De Klassieker tegen aartsrivaal Feyenoord op het programma.