‘De leergierigheid en de drang om te slagen spatte van Appie af’

Urby Emanuelson koestert nog steeds warme gevoelens voor Ajax, de club die hij in 2011 inruilde voor AC Milan. De linkspoot, die sinds afgelopen zomer voetbalt bij FC Utrecht, zegt in gesprek met Voetbal International dat hij de prestaties én ontwikkelingen bij de Amsterdammers nog steeds volgt en geeft aan nog veel stil te staan bij de tragische situatie van Abdelhak Nouri.

"Dat Ajax het nu moeilijk heeft, gaat me aan het hart", zegt Emanuelson, die Nouri meemaakte toen hij zijn conditie op peil hield bij Jong Ajax. "In die weken heb ik ervaren hoe populair en geliefd hij is. Een topgozer, altijd vrolijk, altijd positief. En leergierig, jongen. Alles wilde hij weten van me. Over Milan, over het Ajax van vroeger, over hoe hij beter kon worden."

"Vragen, vragen, vragen; steeds maar weer. De leergierigheid spatte van Appie af. De drang om te slagen, de beste te willen zijn, zat er zó in bij hem." Emanuelson zegt dat Nouri, die ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen, indruk op hem maakte toen hij bij Ajax was. "Reden dat ik nog vaak aan hem denk. Kun je nagaan hoe dat voor iemand als Donny van de Beek is, zijn broeder, die al jaren onafscheidelijk van hem is."

Emanuelson zag dat Nouri 'het stralende middelpunt' van de selectie was en dat hij begrijpt dat Nouri nog vaak door de hoofden van de Ajax-spelers spookt: "En zo zijn er zoveel jongens bij Ajax die al jaren, dag in en dag uit, met hem optrekken. Zoiets raakt je, dat kan niet anders. Wat Appie is overkomen, heeft zo'n geweldige impact, nog steeds; dat verwerk je niet in een paar weken."