‘Spelen voor Ajax was de droom die ik als kind al had’

Matthijs de Ligt maakte op zijn negende de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in september 2016 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. De verdediger deed mee in de bekerwedstrijd tegen Willem II en daarmee kwam er een wens in vervulling, want De Ligt heeft er altijd van gedroomd om voor Ajax te spelen.

“Als jonge jongen droom je er van om in de Johan Cruijff ArenA te spelen met Ajax. Soms komt dan het besef: ‘hé, ik speel in Ajax’. Dit was de droom die ik als kind had. Veel jongetjes willen profvoetballer worden en al helemaal bij Ajax. Het is wel iets wat je moet koesteren”, aldus De Ligt in het programma Tiki Taka Touzani van RTL7.

En nu ALLEMAAL! 🎤 Matthijs De Ligt zingt André Hazes! Geplaatst door voetbalzone op maandag 9 oktober 2017

De achttienjarige De Ligt zegt dat hij er al meer aan ‘gewend’ is dat hij in het eerste van Ajax speelt, maar dat dat eigenlijk nooit zou moeten wennen omdat het eigenlijk ‘niet normaal’ is. De Ligt, tweevoudig international van het Nederlands elftal, speelde tot dusverre 34 officiële wedstrijden voor de Amsterdammes en daarin scoorde hij driemaal.