‘Het had anders kunnen lopen als we Bale en Fàbregas binnen hadden gehaald’

David Moyes kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode bij Manchester United. De Schotse manager trad in 2013 in dienst op Old Trafford als opvolger van Sir Alex Ferguson, maar werd uiteindelijk nog voor het einde van het seizoen op straat gezet vanwege de tegenvallende resultaten. Volgens Moyes zat er destijds simpelweg niet meer in voor the Red Devils.

"Ik accepteer dat je als manager van Manchester United moet winnen en ik heb niet genoeg gewonnen, maar ik denk niet dat een andere manager het beter had gedaan dan ik", vertelt hij in gesprek met de Daily Mirror. Moyes ontving uiteindelijk vier wedstrijden voor het einde van het seizoen zijn congé. United besloot de voetbaljaargang in de Premier League met een zevende plaats, nadat het een jaar eerder nog de landstitel had gewonnen onder Ferguson.

Nadien vonden er de nodige veranderingen plaats binnen de club. "Ik verving niet alleen Alex: David Gill werd ook nog eens vervangen door Ed Woodward", vervolgt de momenteel clubloze Moyes. "Het zou altijd tijd gaan kosten om de boel weer op de rails te krijgen. Ik erken dat ik aan de slag ging bij de regerend landskampioen, maar clubs als Chelsea en Manchester City hadden die zomer veel geld uitgegeven om de concurrentie aan te gaan met ons."

"Het had heel anders kunnen lopen als we erin waren geslaagd onze transferdoelwitten binnen te halen. We hadden interesse in zowel Gareth Bale als Cesc Fàbregas. Zij waren serieuze opties, maar op de één of andere manier slaagden we er niet in hen binnen te halen. Het was een perfecte start geweest om de selectie die ik overnam te vernieuwen", aldus Moyes, die zegt geen spijt te hebben van zijn avontuur bij Manchester United. "Als je zo’n kans krijgt, grijp je hem met beide handen aan."