Legende hekelt instelling van Feyenoord: ‘Alleen hij speelde behoorlijk’

Feyenoord won afgelopen seizoen de landstitel, maar dit voetbaljaar vallen de resultaten van de Rotterdammers vooralsnog tegen. Vier van de laatste vijf wedstrijden werden verloren en de club kampt met veel blessuregevallen. De absentie van belangrijke spelers is echter niet het grootste probleem van Feyenoord, zegt Rinus Israël: "Het ligt in de eerste plaats aan de instelling."

"Twee van die vier nederlagen waren in de Champions League tegen heel sterke tegenstanders, Manchester City en Napoli (0-4 en 3-1, red.). Ook als iedereen in goeden doen was geweest, hadden ze daar niet van gewonnen", aldus de oud-verdediger van Feyenoord in gesprek met de NOS. "Maar als je thuis van NAC Breda verliest (0-2, red.), dan is dat gewoon heel slecht. Dan ligt het aan de instelling en dat is de spelers aan te rekenen."

Israël is van mening dat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst vorig seizoen 'voor Nederlandse begrippen' een geweldig seizoen heeft gedraaid, maar dat Feyenoord niet het beste elftal van de Eredivisie had: "Het kwam vooral door arbeid en instelling. Dit seizoen vond ik Feyenoord alleen goed spelen in de tweede helft tegen PSV. De rest was onder de maat."

De oud-voetballer is vooral niet onder de indruk van de kwaliteiten achterin: "Als je zoals tegen Napoli hakjes gaat geven rond je eigen strafschopgebied, wat Renato Tapia deed, dan ben je niet meer van deze tijd. Maar ook de rechterkant is niet voldoende, met Kevin Diks. Het enige lichtpuntje in de verdediging vond ik Ridgeciano Haps. Alleen hij speelde behoorlijk." Feyenoord neemt het zondagmiddag in Alkmaar op tegen AZ.