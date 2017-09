Kritiek op Bergkamp: ‘Hij moet nu eens naar buiten treden’

Frits Barend vindt dat Dennis Bergkamp zich moet uitspreken. De journalist annex presentator vindt dat het tijd is dat het technisch hart verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, zo vertelt Barend voor de camera van Voetbal Inside.

“De rol van Dennis Bergkamp moet eens duidelijk worden. Hij was een fantastische voetballer en is een fantastisch mens, heel sympathiek. Maar hij moet nu wel eens naar buiten treden”, aldus Barend. Directeur spelersbeleid Marc Overmars wilde trainer Marcel Keizer als rechterhand van Michael Laudrup naar het eerste elftal halen, maar daar ging onder anderen Bergkamp niet mee akkoord.

De assistent-trainer is tevens lid van het technisch hart en kan op die manier invloed uitoefenen op de besluitvorming. Barend vindt dat Ajax duidelijkere besluiten moet nemen: “Er is iemand die keiharde beslissingen moet durven nemen. Er had iemand moeten zeggen: Keizer, je wordt eerst twee jaar assistent. Als blijkt dat jij de perfecte man bent, wordt jij zijn opvolger, maar er moet nu nog eerst een hoofdcoach boven jou.”