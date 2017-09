Advocaat bevestigt gesprekken met Amrabat: ‘Hij weet hoe we daarin staan’

De KNVB heeft contact gehad met Sofyan Amrabat, zo geeft bondscoach Dick Advocaat toe op de persconferentie waar hij zijn selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden bekendmaakte. De middenvelder van Feyenoord kan kiezen tussen het Nederlands elftal en Marokko.

Hij speelde al eens een oefeninterland voor Marokko en kan daardoor nog voor Oranje kiezen. Vanwege zijn twijfels zou hij een uitnodiging van de Marokkaanse ploeg voor de komende interlandperiode hebben afgeslagen. “Ik lees allerlei berichten. Wij hebben contact gehad met zijn zaakwaarnemer. We hebben contact gehad met Amrabat zelf”, geeft Advocaat toe.

“Maar even voor alle duidelijkheid: de speler speelt nog niet in het eerste elftal van Feyenoord”, vervolgt de bondscoach zijn verhaal. “Het is een jongen met veel potentie, veel mogelijkheden, maar hij zal zelf moeten zorgen dat hij een vaste waarde voor Feyenoord wordt. Daar hebben we met hem over gesproken, dus hij weet hoe we daarin staat.”

Amrabat heeft nog geen definitief antwoord gegeven. “Als hij dan nu aangeeft dat hij niet bij de selectie van Marokko zit, zou dat een teken kunnen zijn”, stelt Advocaat. Marokko neemt het volgende week zaterdag op tegen Gabon en Amrabat maakte deel uit van de voorselectie. De middenvelder werd uiteindelijk niet opgenomen in de definitieve selectie van Marokko.