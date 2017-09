Morata lovend: ‘Hij hoort bij de drie beste spelers ter wereld'

Eden Hazard was woensdagavond met een assist van waarde voor Chelsea. Het was voor de Belgische aanvaller zijn tweede basisplaats dit seizoen, nadat hij hersteld is van een enkelblessure. Álvaro Morata speelt dit seizoen voor het eerst met Hazard en is zeer onder de indruk van zijn kwaliteiten, zo vertelt hij tegenover Sky Sports.

“Het is niet moeilijk om met zo’n speler samen te spelen. Hij hoort bij de drie beste spelers ter wereld, het is gemakkelijk om daarmee te spelen”, zegt Morata, die op aangeven van Hazard scoorde in Madrid. Chelsea won uiteindelijk met 1-2 van Atlético, door een treffer van Michy Batshuayi in de slotminuut.

“Ik kwam naar Chelsea omdat de club en de coach in mij geloofden”, vervolgt de Spaanse spits, die Real Madrid afgelopen zomer verruilde voor the Blues en reeds zeven keer scoorde voor Chelsea. Komende zaterdag neemt de formatie van manager Antonio Conte het in eigen huis op tegen koploper Manchester City. “Opnieuw een grote wedstrijd. Het is belangrijk dat we voor de interlandbreak drie punten pakken.”