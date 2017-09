Toornstra: ‘Reina gaat vaak naar zijn rechterhoek, maar nu gek genoeg niet’

Jens Toornstra kreeg dinsdagavond een gouden kans om Feyenoord terug in de wedstrijd te brengen tegen Napoli. Bij een 2-0 achterstand mocht de middenvelder aanleggen vanaf elf meter, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden door José Manuel Reina. Feyenoord verloor uiteindelijk in Napels met 3-1.

De middenvelder had van tevoren al bedacht in welke hoek hij de bal zou plaatsen. “Ja, ik was nummer één op de lijst en ik wist ook zeker dat ik in deze hoek zou schieten. Volgens de statistieken gaat Pepe Reina in negen van de tien gevallen naar zijn rechterhoek. Maar nu koos hij gek genoeg voor de andere hoek en hij had hem”, zegt Toornstra in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Nicolai Jörgensen is nummer één, ik ben nummer twee. Dat ik nu miste, had dus met een stukje kansberekening te maken”, vervolgt de middenvelder, die Napoli vrijwel direct na de gemiste strafschop 3-0 zag maken. “Dat moet voortaan anders. Al vond ik hem nog niet eens slecht genomen, Reina zat er goed bij.”

Feyenoord zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan lange tijd niet beschikken over Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin, terwijl ook Nicolai Jörgensen nog geblesseerd is. “Blijkbaar zitten we in zo’n periode”, zegt Toornstra, die afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen NAC Breda (0-2 nederlaag) ook ontbrak. “Ik ben fit. Althans, er zit vocht in mijn knie. Maar ik kan er mee spelen.”