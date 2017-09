‘Hoewel hij voor Liverpool speelde, is Suárez een Manchester United-speler’

Luis Suárez groeide in dienst van Liverpool uit tot een van de beste spitsen ter wereld, maar in de ogen van Gary Neville zou de Uruguayaan qua mentaliteit perfect passen bij aartsrivaal Manchester United. De oud-verdediger, zelf clubicoon van the Red Devils, erkende vlak voor het duel tussen Sporting Portugal en Barcelona van woensdagavond wel dat dat een onrealistisch scenario is.

"Ondanks dat hij voor Liverpool speelde, is Suárez een Manchester United-speler. Het is misschien arrogant van mij om dat te zeggen, maar hij is fantastisch. Hij scoort aan de lopende band en is een agressieve speler", stak Neville de loftrompet bij Sky Sports. Hoewel het vrijwel onmogelijk is om Suárez te halen, hoopt de Engelsman wel op een andere grote versterking voor zijn oude werkgever. "We kunnen veel beter krijgen dan we hebben. Ik zou graag een speler zien die flair toevoegt aan het team."

"Ik wil een buitenspeler die een man kan passeren en iedereen op het puntje van zijn stoel krijgt", vervolgt Neville, die in zijn korte periode als trainer van Valencia al ideeën opdeed. "Ik heb vier maanden in Spanje gewerkt en ik ben erg onder de indruk van Antoine Griezmann. Ik zou hem dolgraag bij Manchester United zien. Hij is rap, inventief, kan spelers passeren en doelpunten maken."