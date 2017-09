‘Zijn statistieken zijn fenomenaal, hij is hetzelfde type als Van Nistelrooij’

Romelu Lukaku heeft zich moeiteloos aangepast bij Manchester United en trof reeds acht keer doel. De Belgische spits wordt in Engeland weleens vergeleken met Didier Drogba, maar Jamie Carragher is het niet met deze vergelijking eens. De oud-verdediger van Liverpool ziet meer gelijkenissen met Ruud van Nistelrooij.

De Nederlander scoorde tussen 2001 en 2006 95 keer voor the Red Devils. “Lukaku lijkt meer op Van Nistelrooy en Andy Cole. In mijn ogen zijn de statistieken van Lukaku dit seizoen fenomenaal. De kritiek op hem moet dan ook stoppen”, zegt Carragher tegenover Sky Sports. Lukaku wordt vanwege zijn fysieke kracht weleens vergeleken met Drogba. “Hij hoeft niet hetzelfde spelen omdat hij ook fysiek sterk is.”

“Soms praten we anders over Lukaku dan over Sergio Agüero en Harry Kane. Mensen willen af en toe meer van hem zien. Er werd verwacht dat hij bij Chelsea de opvolger zou worden van Drogba, maar hij is helemaal niet hetzelfde type speler”, vervolgt de 38-voudig Engels international. “Drogba kon man van de wedstrijd worden als hij niet scoorde. Hij domineerde de verdediging van de tegenstander door ze constant af te jagen. Wat dat betreft lijkt Lukaku meer op Van Nistelrooij.”