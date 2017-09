AA Gent neemt afscheid van succescoach: ‘Dit is ongezien in België’

Na drie jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen Hein Vanhaezebrouck en AA Gent. Het bestuur en de trainer beslisten in onderling overleg om uit elkaar te gaan na de tegenvallende resultaten dit seizoen, zo bevestigt de club woensdag op een persconferentie. AA Gent werd uitgeschakeld in de Europa League en staat na acht speeldagen op een veertiende plaats in de competitie.

"Gisteren hebben we een diepgaand gesprek gehad over de sportieve situatie, die is niet wat we hadden beoogd", aldus voorzitter Ivan de Witte. "Daarom hebben we ook als vrienden en volwassenen, met heel nobele bedoelingen, hierover gesproken. Daar is uit gebleken dat het voor alle partijen beter is om de samenwerking niet verder te zetten. Het is een beslissing met wederzijdse instemming."

In het eerste jaar onder Vanhaezebrouck won AA Gent de eerste landstitel in zijn geschiedenis. De club speelde het jaar erna in de Champions League en slaagde er als eerste Belgische ploeg in vijftien jaar in om te overwinteren. In de seizoenen daarna liep het heel wat moeizamer, al reikte de club vorig seizoen nog tot de achtste finale in de Europa League. Dit seizoen verliep het Europese avontuur minder succesvol en werd Gent uitgeschakeld in de derde voorronde van de Europa League door het Oostenrijkse Altach.

"Ik wil eerst Michel en de voorzitter bedanken voor het gesprek dat we gisteren hadden en voor de manier en het respect hoe we dit hebben behandeld", zegt Vanhaezebrouck, die stelt nog geen contact te hebben gehad met Anderlecht over een samenwerking. "Dit is by far de mooiste periode uit mijn loopbaan. Dit is ongezien in België. Dit seizoen liep het moeilijker. Naast de resultaten zijn er nog elementen die een rol spelen, daar wil ik niet verder op in gaan. Daarom is het voor sommige spelers allicht beter als ze een nieuwe wind krijgen."