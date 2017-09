‘Man City vreest voor maandenlange absentie duurste verdediger ooit’

Benjamin Mendy kwam afgelopen zomer voor maar liefst 57,5 miljoen euro van AS Monaco over naar Manchester City en de Fransman heeft in zijn eerste maanden in de Premier League meteen veel indruk gemaakt. De linksback krijgt nu echter mogelijk met een tegenvaller te maken, aangezien de vrees in het Etihad Stadium bestaat dat hij er geruime tijd uit zal liggen.

Mendy raakte afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Crystal Palace geblesseerd na een tackle van Andros Townsend en onder meer de BBC meldt dinsdagmiddag dat de blessure weleens ernstiger uit zou kunnen pakken dan werd gedacht. Nadat de Fransman in de 29e minuut werd gewisseld was zijn knie zo dik dat er in eerste instantie niet veel gezegd kon worden over de schade.

Nu de zwelling iets is afgenomen, reist Mendy naar Barcelona om een bezoek te brengen aan specialist Ramon Cugat, die in het verleden onder meer Vincent Kompany, Ilkay Gündogan en Kevin De Bruyne behandelde. De Spaanse chirurg gaat kijken hoe het er precies voor staat met de knie van Mendy nadat de medische staf van the Citizens in eerste instantie hoopte dat het slechts om een impact blessure ging.

Een mogelijke langdurige afwezigheid van Mendy stelt Josep Guardiola voor een probleem, aangezien City geen echte linksback als back-up heeft. Danilo kan wel op die positie uit de voeten, terwijl ook Fabian Delph en Leroy Sané in geval van nood daar neergezet kunnen worden. De huidige koploper van de Premier League gaat als het Mendy lange tijd moet missen mogelijk in januari de transfermarkt op.