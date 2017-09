Blinker: ‘Dat betekent dat Feyenoord met twee spitsen moet gaan spelen’

Feyenoord ging in de eerste wedstrijd van de Champions League met duidelijke cijfers onderuit tegen Manchester City en wacht dinsdagavond opnieuw een zware klus als Napoli in het San Paolo de tegenstander is. Regi Blinker vindt dat Giovanni van Bronckhorst zijn opstelling om moet gaan gooien, waarbij Michiel Kramer naar de bank moet verdwijnen.

“De laatste wedstrijden is gebleken dat Feyenoord het zonder spits Nicolai Jörgensen lastig heeft. Voor de wedstrijd tegen NAC Breda vond ik dat Michiel Kramer nog een kans verdiende, zodat hij zich in ieder geval kon laten zien”, vertelt de voormalige aanvaller in gesprek met NUsport. De Rotterdammers verloren afgelopen weekend in eigen huis van NAC: “In die wedstrijd was iedereen onder de maat. Dat betekent dat er tegen Napoli voor een systeem met twee spitsen moet worden gekozen, waarbij Kramer het slachtoffer wordt.”

Blinker denkt dat Feyenoord zich op plaats drie in de poule moet gaan richten, die naast Manchester City en Napoli wordt volgemaakt door het Oekraïnse Shakhtar Donetsk. Volgens de oud-Feyenoorder zal het de ploeg wel helpen dat het al een Champions League-wedstrijd in de benen heeft: “Als Jerry St. Juste bijvoorbeeld weer speelt, denk ik dat hij een stuk rustiger is dan tegen City doordat hij nu een Champions League-wedstrijd achter de rug heeft. Het is afwachten hoe de nieuwe jongens zich bij Feyenoord op dat vlak ontwikkelen.”