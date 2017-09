Van Hanegem: ‘Zij waren slecht, maar wel net zo slecht als rest van Feyenoord’

Feyenoord blameerde zich zaterdagavond door in eigen huis met 0-2 te verliezen van NAC Breda en Willem van Hanegem zat die avond met kromme tenen voor de televisie. De Kromme was niet te spreken over het spel van zijn oude club, dat er door het ontbreken van belangrijke krachten als Nicolai Jörgensen, Jens Toornstra en Ridgeciano Haps stuurloos uitzag.

“Ik zat zaterdagavond om een uur of tien thuis op de bank en toen dacht ik aan de Amsterdamse amateurclub Swift. Die hoofdklasser speelt na de stunt tegen Vitesse volgende maand in het bekertoernooi tegen Feyenoord, in De Kuip. Stel nou dat hun trainer zaterdag een analyse van het spel van Feyenoord heeft gemaakt?”, schrijft de clubicoon in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem denkt dat de trainer van Swift mogelijk geconcludeerd heeft dat er best iets te halen valt, al meent hij ook dat de kans klein is dat Feyenoord eruit zal vliegen: “Maar toch, dit Feyenoord speelde zaterdag echt als een bescheiden hoofdklasser.” Volgens de voormalige middenvelder zal er in Rotterdam wel weer gewezen gaan worden naar Miquel Nelom, Bilal Basaçikoglu, Kevin Diks en Michiel Kramer: “Ik geef meteen toe: die waren ook heel erg slecht. Maar wel net zo slecht als de rest van de ploeg.”