Locadia: ‘Normaal valt er een druk van mijn schouders en verdwijnt de honger’

Jürgen Locadia vervulde zondagmiddag een hoofdrol voor PSV in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De spits maakte zelf vier doelpunten en verzorgde ook nog een assist in het met 1-7 gewonnen duel. Het betekende de eerste hattrick in de Eredivisie sinds zijn debuut in 2012 voor Locadia, die na afloop erkende een mentaliteitsverandering te hebben ondergaan.

Analist Arnold Bruggink stelde bij FOX Sports dat de aanvaller in het verleden wel eens genoegen nam met minder. "Normaal gesproken valt er een druk van mijn schouders als ik één doelpunt maak en verdwijnt de honger om vaker te scoren", gaf Locadia toe. "Vandaag was dat heel anders. Het is ook iets waar ik het met Ruud van Nistelrooy op de training over heb."

"Ik ben blij dat het vandaag zo goed ging. Ik weet wat ik kan en ik weet dat ik ook in veel meer wedstrijden moet laten zien wat ik kan", vervolgde de spits, die sprak van een 'prachtige uitslag'. Locadia begon het seizoen als spits, maar moest vorige week tegen Feyenoord weer uitwijken naar de flank. Doordat Luuk de Jong echter geblesseerd raakte, fungeerde hij zondag in Utrecht weer als midvoor. "Ik ben blij dat ik dit seizoen de kans krijg om me te bewijzen als spits."

Aan de kant van de thuisploeg was de ontgoocheling na afloop groot. "Als je de eerste 60, 65 minuten ziet, dan geven wij de overwinning eigenlijk cadeau aan PSV", mopperde aanvoerder Willem Janssen, die Utrecht nog een vrij aardige eerste helft zag spelen. "In de rust is de kansenverhouding 5-2 voor ons, denk ik. Wij geven twee goals weg. Wij staan niet goed, zij zijn messcherp. Wij krijgen vier, vijf opgelegde kansen. Dat is het verhaal, denk ik."

PSV verdubbelde zijn voordelige marge na de onderbreking vervolgens razendsnel. "Na die 3-1 krijg je het spelletje dat PSV graag wil spelen. Lopende mensen, ze komen continu achter onze verdediging", vervolgde Janssen. "Dan krijg je zo'n uitslag. PSV wilde door na die 1-3, er komen frisse jongens in, die willen het ook nog laten zien. Zo'n wedstrijd heb ik lang niet meegemaakt."