‘Wanprestatie irriteert me waanzinnig, we hebben iets goed te maken tegen Ajax’

Vitesse jaagt op eerherstel. Woensdag werden de Arnhemmers uitgeschakeld door AVV Swift in de eerste bekerwedstrijd van het nieuwe seizoen, terwijl Vitesse in april nog kon pronken met de trofee. "We hebben absoluut iets recht te zetten na wat er eerder deze week is gebeurd", beaamt trainer Henk Fraser twee dagen voor de uitwedstrijd tegen Ajax.

"Zo’n wanprestatie irriteert me waanzinnig, met name omdat we iedereen enkele maanden geleden zo gelukkig hebben gemaakt en dan nu dit…", verzucht de oefenmeester op de persconferentie. "Het is logisch dat we het er met z’n allen over hebben gehad. Het is in elk geval duidelijk dat als we zondag een goed resultaat willen neerzetten, dat we aanzienlijk anders voor de dag moeten komen."

De laatste drie onderlinge ontmoetingen won Ajax met 1-0 of 0-1. Fraser denkt dat er kansen voor zijn ploeg liggen op ditmaal wel een goed resultaat over te houden aan de krachtmeting. "Ajax blijft altijd een speciale tegenstander. Ze hebben goede voetballende kwaliteiten", vertelt de trainer op de website van zijn werkgever. "Het is aan onszelf om de punten bloot te leggen waar Ajax misschien kwetsbaar in kan zijn. We willen Ajax het vuur na aan de schenen gaan leggen."