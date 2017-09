Arsenal greep twee keer mis: ‘Ik heb ontzettend veel respect voor Wenger’

Gareth Barry genoot in het verleden tot tweemaal toe interesse van Arsenal, maar het kwam nimmer tot een transfer. De middenvelder van West Bromwich Albion staat nu op het punt om nota bene tegen Arsenal een Premier League-record te breken. Als hij maandag in actie komt, dan komt hij op 633 competitieduels: één meer dan Ryan Giggs.

In 2009 toonde Arsenal al interesse in Barry, die Aston Villa echter inruilde voor het financieel daadkrachtigere Manchester City. Vijf jaar later verkoos de middenvelder een overstap naar Everton. "Er waren een paar gesprekken met zaakwaarnemers en Arsène", zo erkent Barry, 36 jaar inmiddels, in gesprek met Sky Sports. "Dat was voor ik bij Aston Villa vertrok en voor ik Manchester City inruilde voor Everton. Toen was er ook interesse, maar het liep op niets uit."

"Ik heb ontzettend veel respect voor Wenger, voor wat hij heeft gedaan voor het Engelse voetbal. Het zou goed zijn geweest om onder hem te werken, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Hij liep in zijn eerste jaren al op het voetbal vooruit. Als je met mensen spreekt die eind jaren negentig met hem werkte, kunnen ze alleen maar beamen dat hij dingen zag en deed die andere managers in Engeland niet zagen of deden."