Maher schittert voor PSV: ‘Ik wilde laten zien wat ik in huis heb’

Adam Maher kreeg donderdag in het KNVB Beker-duel van PSV met de amateurs van SDC Putten (0-4) een kans van Phillip Cocu. "Ik wilde laten zien wat ik in huis heb. Ik geef alles tijdens trainingen omdat ik er moet staan als de trainer me nodig heeft", vertelde de middenvelder in gesprek met FOX Sports.

Maher had een groot aandeel in zege met twee doelpunten en een assist. De middenvelder, die vier jaar geleden voor dik acht miljoen euro werd overgenomen van AZ, werd vorig seizoen verhuurd aan het Turkse Osmanlispor. Na terugkeer deze zomer hoopte hij op een transfer. "Die kwam er niet en dus ben ik PSV-speler."

"Ik had lang niet meer in het eerste gespeeld, maar ik doe altijd mijn best. Dan maar bij Jong PSV. Je moet fit blijven en zorgen dat je er klaar voor bent als je een kans krijgt." Aan opgeven heeft Maher nooit gedacht. "Nee, zo ben ik niet. Ik ben een liefhebber van het voetbal. Als ik kan voetballen, dan wil ik graag voetballen. En dan geef ik alles."