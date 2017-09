Opluchting bij Dolberg: ‘Meer dan zeshonderd minuten, zeg je?’

Kasper Dolberg maakte woensdag zijn eerste doelpunten van het seizoen. De aanvaller scoorde drie keer in het met 1-5 gewonnen bekerduel met de amateurs van SVV Scheveningen en erkende na afloop dat het ‘een opluchting’ was.

“Het is leuk om weer te scoren”, aldus de negentienjarige Deen voor de camera van FOX Sports. “Het is echt een goed gevoel. Hoe lang het geleden was? Ik heb het niet bijgehouden. Meer dan zeshonderd minuten, zeg je? Wow, dat is wel wat te veel.” Ondanks dat Dolberg minder scoort en niet meer zeker is van een basisplaats, is hij niet bezorgd.

“Hopelijk was vandaag een eerste stap. De trainer wil dat ik de Dolberg van vorig jaar laat zien en dat wil ik zelf ook. Soms is het moeilijk aan te geven waardoor het komt. Ik praat met Marcel Keizer en probeer goed te trainen”, klinkt het. De overige Amsterdamse treffers werden gemaakt door Siem de Jong en Ruben Koorndijk (eigen doelpunt).

Voor De Jong betekende zijn treffer zijn eerste doelpunt voor Ajax sinds maart 2014. “Ik ben blij dat ik weer heb kunnen spelen”, zei hij na afloop. “Het went snel om terug te zijn bij Ajax, het voelt vrij vertrouwd. Alles bij de club is bijna nog hetzelfde. De laatste drie jaar heb ik het lastig gehad en daarom en ik blij dat Ajax mij de kans geeft om hier te spelen.”