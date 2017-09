‘Woedende Neymar stuurt achter de schermen aan op verkoop Cavani’

Paris Saint-Germain boekte zondagavond zijn zesde competitiezege op rij dit seizoen, maar na afloop van het duel met Olympique Lyon (2-0) ging het vooral over de akkefietjes van Edinson Cavani en Neymar: de twee bakkeleiden over het nemen van een strafschop en een vrije trap. De Braziliaan irriteert zich dermate aan zijn aanvalspartner dat hij achter de schermen bezig is om een verkoop van de Uruguayaan te realiseren, meldt Sport dinsdagmiddag.

Neymar, die voor 222 miljoen euro Barcelona deze zomer inruilde voor de Franse topclub, wil volgens de Spaanse sportkrant af van Cavani. De 25-jarige dribbelaar heeft aan voorzitter Nasser Al-Khelaifi verteld dat samenwerken met Cavani 'volledig onmogelijk' is en heeft gevraagd of de spits kan worden verkocht. "Het ideale scenario zou zijn dat hij in de winterstop al vertrokken is, maar omdat hij al in de Champions League heeft gespeeld, is de kans op een verkoop sterk geslonken", zo klinkt het.

Een transfer aan het einde van het seizoen ligt echter wel voor de hand, ook omdat Neymar de steun heeft van zijn Braziliaanse teamgenoten bij PSG. Ook met Kylian Mbappé heeft de aanvaller in korte tijd een goede band opgebouwd, waardoor Cavani meer en meer alleen zou komen te staan in de selectie. Na het duel met Lyon zou Neymar in de kleedkamer ruzie hebben gezocht met Cavani; de twee moesten uit elkaar gehaald worden door Thiago Silva.

"Al-Khelaifi weet dat hij moet handelen voordat de storm een tsunami wordt. Hij moet een kant kiezen en dat wordt natuurlijk die van Neymar", aldus Sport. Cavani werd eerder in verband gebracht met een transfer naar onder meer Atlético Madrid en ook zou de spits worden gelinkt aan een overgang naar de Premier League. Het Spaanse medium weet in ieder geval zeker dat Cavani 'de oorlog' verloren heeft.