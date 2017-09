‘Ik ga niet zeggen hoeveel wij boden, maar zij vroegen 200 miljoen euro’

Liverpool weigerde deze zomer om Philippe Coutinho naar Barcelona te laten vertrekken. De Catalanen deden the Reds drie aanbiedingen, waarvan de laatste naar verluidt 134 miljoen euro bedroeg. Volgens Josep Maria Bartomeu, president van Barcelona, vroeg Liverpool een astronomisch bedrag voor Coutinho.

“Ik ga niet zeggen hoeveel wij boden, maar zij vroegen 200 miljoen euro. Wij gingen geen 150 of 200 miljoen geven, dus besloten uit de onderhandelingen te stappen. Ons bod was in ieder geval lager dan 100 miljoen euro, maar dat bedrag had door bonussen nog op kunnen lopen naar 120 miljoen euro", zegt Bartomeu in gesprek met TV3.

“Het geld komt tegenwoordig van buiten de voetbalwereld, waardoor de transfers steeds duurder worden. Dat verklaart wat er gebeurd is met Coutinho”, vervolgt de preses van Barça zijn verhaal. Hij zag Neymar deze zomer voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrekken. “We zagen eind juli wel aankomen dat er wat dingen veranderden. Zijn vader zei eerst nog dat het niets was. We geloofden zijn vaders eerlijkheid, maar er had meer eerlijkheid moeten zijn.”