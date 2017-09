Jörgensen nog een maand uit de roulatie: ‘Tot die tijd is Kramer eerste spits’

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan voorlopig niet beschikken over Nicolai Jörgensen. De Deense spits staat zeker nog een maand aan de kant met een hamstringblessure, zo laat de oefenmeester op de wekelijkse persconferentie weten. “Ik hoop dat hij na de interland-break in oktober weer kan spelen”, aldus Van Bronckhorst.

“Het is moeilijk in te schatten. Tot die tijd is Michiel Kramer in elk geval onze eerste spits”, wordt Van Bronckhorst geciteerd door De Telegraaf. Ridgeciano Haps sloot vrijdag weer aan bij de groepstraining van de Rotterdammers. Het is nog onduidelijk of hij komende zondag inzetbaar is als Feyenoord het in Eindhoven opneemt tegen PSV. “Daarvoor zullen we de zaterdagtraining moeten afwachten.”

Feyenoord kreeg afgelopen woensdag een behoorlijke tik in de eerste wedstrijd in de Champions League. Manchester City was in De Kuip met 0-4 te sterk. “Zo'n nederlaag als woensdag komt hard aan. Daarom had iedereen donderdag ook even vrij, om de hoofden leeg te maken”, stelt de oefenmeester. “We waren nieuw op dit podium en hebben niet de kans gekregen om in de wedstrijd te komen. We hebben de spanning niet van ons af kunnen spelen doordat City snel scoorde.”

“We moeten weer opstaan zondag na de tegenslag tegen City”, vervolgt Van Bronckhorst zijn verhaal. De oefenmeester kan zondag zijn vijftigste overwinning als trainer van Feyenoord boeken. "Maar dit team heeft bewezen dat te kunnen, dat moet gebeuren. Of wij verder zijn dan PSV? Dat is veel te voorbarig. PSV heeft nog steeds een goede ploeg, met kwaliteit om kampioen te worden."